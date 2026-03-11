Президент США Дональд Трамп разрешил сборной Ирана по футболу участвовать в чемпионате мира 2026-го года. Об этом сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как известно, турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Иранцы попали в одну группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Их матчи пройдут на американских стадионах.

Чиновник поведал: «Я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира и растущее волнение в преддверии старта турнира, который начнется всего через 93 дня».

Добавляется: «Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась для участия в чемпионате мира 2026 года. В ходе обсуждения он подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира в США».

Подчеркивается: «Сейчас, как никогда, нам всем нужно такое событие, как чемпионат мира, способный объединять людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, которая в очередной раз доказывает, что футбол объединяет мир».

Ранее футболистки сборной Ирана сбежали из страны – Трамп уже нашел им убежище.