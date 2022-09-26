На «Северном потоке-2» произошла авария

Главное: В неработающем российском газопроводе резко упало давление. Власти Дании зафиксировали утечку газа.

Детали: В одной из ниток газопровода Северный поток-2 резко упало давление газа, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG в понедельник, 26 сентября.

«ЧП на нитке А газопровода Северный поток-2. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки Северного потока-2 зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Морское управление Дании сообщило об утечке газа у берегов острова Борнхольм сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Судам советуют обходить район ЧП за 5 миль.

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