Главное: Пресс-секретарь Пуина Дмитрий Песков говорит, что военное положение в России вводиться не будет. Также он добавил, что пока нет и никаких решений по закрытию границ для мужчин.

Детали: В России пока не принимали решений о введении военного положения, заявил в понедельник, 26 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось», — сказал он.

Также Песков добавил, что пока нет и никаких решений по закрытию границ для мужчин.

Стоит отметить, что в Кремле также говорили, что не собираются объявлять мобилизацию, но на прошлой неделе ее объявили и планируют набрать в армию 300 тысяч человек.

В тему: Песков удивился «истерической» реакции россиян на мобилизацию.