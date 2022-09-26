Зеленский рассказал, на сколько в Украине сократилась линия фронта

Главное: Линия фронта в Украине сократилась на 500 км. Тяжелые бои идут на территориях Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

Детали: Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более двух тысяч километров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в воскресенье, 25 сентября.

Речь идет о Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

«На нескольких направлениях есть положительные результаты», — отметил глава государства.

Он акцентировал, что никакие политические или военные планы страны-агрессора России не изменят задачи Украины — воевать за жизнь и свободу украинцев.

При этом, по словам Зеленского, Украину ожидает непростая неделя.

«Впереди — непростая неделя. Непростой путь. Непростые вызовы. Но впереди — наша победа. И она обязательно будет», — сказал он.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором показаны изменения на карте сражений за семь месяцев войны.

В тему: РФ потеряла в войне 57,2 тысячи солдат. Уничтожено 2 290 танков