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Новости > Представитель армянской диаспоры Украины обратился к армянам России

Представитель армянской диаспоры Украины обратился к армянам России

Автор: «Фраза»
21.09.22 22:32
104
Представитель армянской диаспоры Украины обратился к армянам России

Обвяленная в РФ «частичная мобилизация» напрямую затрагивает судьбы национальных меньшинств. Живущие в Украине армяне стали через социальные сети обращаться к «землякам» чтобы они не шли в захватническую армию Путина.

Известный общественный деятель, политический обозреватель Марат Акопян на своей странице в соцсети призвал армян РФ в случае принудительной мобилизации сдаваться в плен.

В обращении в частности сказано, что тысячи армян воюют в рядах ВСУ и Теробороны (в том числе мой сын) защищая свой дом, родных и свою страну, на территории которой наша община процветает на протяжении 11 веков.

«Мы не пиаримся на войне, армяне, как и другие представители национальных сообществ Украины, тихо делают свое дело, кто на фронте, кто в тылу. Да, за эти почти 7 месяцев и жертвы есть, их уже несколько десятков, а вместе с теми кто погиб с 14-го года то больше сотни…

В Украине никто не хотел войны, люди жили своими заботами и планами, но на наш дом, нашу страну подло напал агрессивный сосед — россия. С первого дня армянская община либо в войсках, либо в волонтерах, либо на своем рабочем месте материально приближает победу как может.

Нас тут в 4 раза меньше, чем община в рф, но мы едины, знайте вы имеете дело с минимум 400 тысячной общиной, настроенной на защиту своего дома – Украины!

Теперь хочу обратиться к армянам россии, если вы каким-то образом оказались в путинском войске захватчиков, знайте, для нас вы тот, кто пришёл нас убивать, а значит враг, а значит подлежите к уничтожению, как и остальные представители геноцидального путинского войска.

Я прошу никому не спекулировать национальной принадлежностью, мы не признаем воинов путина армянами, если даже их фамилия заканчивается на ян.

А чтобы понятнее было для всех, мы флаг Анийского царства который является неформальным знаменем армян Украины — признаем как символ единства с украинским народом в борьбе против российских захватчиков, это знамя, которое наши предки принесли сюда после потери Ани, веками мы чтим свои традиции и культуру, а сегодня, мы уже передали наш священный символ на передовую — нашим соотечественникам в рядах ВСУ!

Если вы несмотря ни на что, придете против нас воевать, знайте, против вас не только сине-желтый флаг Украины, но еще и флаг древнего Ани, вы будете в роли тех же сельджуков, которые штурмовали Анийское царство.

Если вы наступили на украинскую землю, то не ждите пощады!

Если вас насильно забрали по мобилизации, то при первой же возможности сдавайтесь в плен, иначе вам не на что рассчитывать!», — заключил Акопян

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