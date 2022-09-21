Россиян и белорусов отстранили от соревнований по любимому виду спорта Путина

Главное: Россиян и белорусов отстранили от соревнований по дзюдо. Международная федерация решила присоединится к санкциям против стран-агрессоров.

Детали: Еще одна федерация решила отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов. Международная федерация дзюдо огласила о введении санкций против атлетов из стран-агрессоров.

Исполнительный комитет организации дисквалифицировал спортсменов из России и Беларуси минимум до января 2023 года.

«Учитывая текущие международные обстоятельства и в целях обеспечения защиты всех спортсменов в спорте дзюдо, сегодня, 21 сентября, Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил не допустить к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси», — говорится в сообщении на сайте IJF.

Отметим, что до этого организация разрешила спортсменам из стран-агрессоров принимать участие в турнирах под нейтральным флагом. Однако теперь изменила свое первоначальное решение.

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