В МИД и ОП отреагировали на проведение «референдумов» на оккупированных территориях

Главное: Глава МИД Дмитрий Кулеба Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не прекратит освобождение своих территорий. На наступления украинских военных не повлияют ни «референдумы», ни «мобилизация» в России.

Детали: Фейковые «референдумы» и гибридная «мобилизация» в РФ ничего не изменят — Украина продолжит освобождать свои территории. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Ни фейковые „референдумы“, ни гибридная „мобилизация“ ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — написал Кулеба в Twitter.

Эту же идею озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они полагают, что незаконный „референдум“ сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь... Будет интересно...», — написал он в Twitter.

В тему: В «ЛДНР» и в оккупированной Херсонщине определились с датами «референдумов».

«Референдума» захотели и на оккупированной части Запорожской области.