Российские военные активно окапываются в Украине и готовятся к обороне

Главное: По информации украинской разведки, Россия готовится к обороне в Украине. Оккупанты осуществляют построение на захваченных территориях оборонительных позиций первой и второй линий.

Детали: Российские военные готовятся к оборонительным боям в ходе войны с Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

«То, что отмечает военная разведка — идет активная подготовка российских войск к оборонительным операциям. Они осуществляют построение своих оборонительных позиций первой и второй линии. По сути, они делали такое и на юге Украины, в Херсонской области. Когда российские войска захватили эти территории, сразу же была организована оборона — минимум две, а то и три линии. Сейчас они пытаются создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. С этим есть проблемы, мы это четко видим», — сказал он.

В разведке считают, что создание резервов РФ, а тем более быстрое продвижение — «очень проблемно для Российской Федерации».

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