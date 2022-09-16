Архиепископ Виктор о попытках запрета Церкви: УПЦ – Церковь Божья и Церковь народа Божьего

Главное: Попытки запрета деятельности Украинской Православной Церкви – крупнейшей православной конфессии Украины – представляют угрозу национальной безопасности государства.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в Телеграм, комментируя выступление главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елены Богдан на конференции «Религиозный мир или «война цивилизаций».

«Представители украинской власти четко заговорили о тех вещах, которые духовенство и верующие Украинской Православной Церкви пытаются донести до властных структур в последние годы. Так, на конференции «Религиозный мир или «война цивилизаций» глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявила, что священников УПЦ больше всего в Украине, что храмы УПЦ наполнены людьми, что запрет УПЦ приведет к серьезным гражданским конфликтам в обществе», - отметил архиепископ Виктор.

Владыка выразил благодарность Елене Богдан за обнародованную объективную позицию, «как это следует делать каждому незаангажированному чиновнику», учитывая сегодняшнее напряжение в межконфессиональных отношениях в религиозной среде Украины.

«Елена Владимировна достаточно четко расставила акценты, дав понять всем оппонентам УПЦ, что власть не будет отстраненно наблюдать за попытками маргинализировать самую многочисленную конфессию нашей страны и тем самым создавая угрозу национальной безопасности Украины. Вместе с тем, стоит отметить, что высказывание госпожи Елены является результатом той гражданской позиции, которой придерживаются верующие УПЦ», - подчеркнул архиепископ.

Он обратил внимание, что миллионы верующих Украинской Православной Церкви каждый день своими делами реализуют евангельское учение.

«В первую очередь, мы – христиане, а наша Родина – Царство Бога и Отца. Но это не значит, что у нас нет земного Отечества. Для нас Украина – это наше государство, в котором мы живем, гражданами которого мы являемся, и для блага которого мы работаем. Лучшие сыновья и дочери Украины, прихожане наших храмов, сегодня с оружием в руках защищают нашу Родину от военной агрессии России, а многочисленное духовенство, о котором отметила Елена Владимировна, пытается ежедневно максимально реализовывать евангельское учение о милосердии, самоотверженно помогая вынужденным переселенцам, пострадавшим от войны и военным. Украинская Православная Церковь – Церковь Божья и Церковь народа Божия, а потому искусственно делать из нас врагов – значит, идти против очевидной правды и здравого смысла», - подытожил архиепископ Виктор.

В тему: Глава Госэтнополитики заявила, что попытки запретить УПЦ ведут к дестабилизации в Украине.