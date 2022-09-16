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Новости > Священники УПЦ передали гуманитарный груз ВСУ на передовую

Священники УПЦ передали гуманитарный груз ВСУ на передовую

Александра Кудрявцева
16.09.22 18:15
59
Священники УПЦ передали гуманитарный груз ВСУ на передовую

Главное: Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями передал гуманитарную помощь защитникам Украины.

Детали: Военным на передовую доставили необходимую одежду и оборудование на сумму более 180 тыс. грн, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Социального отдела УПЦ.

Гуманитарный груз был приобретен и передан по инициативе главы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина.

Военным передали одежду, фонари, обувь, печку, автомобильные детали, хозяйственный и технический инвентарь.

К грузу добавили также продукты питания длительного хранения и средства гигиены.

Гуманитарный груз доставил представитель Военного отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Вячеслав Яковенко.

В тему: В Германии основаны две церковные общины УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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