Ученые нашли останки рыбы возрастом 380 млн лет

Главное: Ученые нашли останки рыбы, который больше чем 380 млн лет. Исследователи надеются, что открытие поможет пролить свет на эволюцию человеческого тела.

Детали: Исследователи из Университета Кертина обнаружили сердце рядом с отдельными окаменелыми желудком, кишечником и печенью рыбы возрастом 380 миллионов лет. Об этом пишет Daily Mail.

Древнейшее в мире сердце найдено в прекрасно сохранившейся окаменелости в формации Гого в Западной Австралии. Орган состоит из двух камер, меньшая из которых находится наверху.

Отмечается, что данное открытие может помочь пролить свет на эволюцию человеческого тела.

«Эволюцию часто представляют как серию маленьких шагов, но эти древние окаменелости предполагают, что между бесчелюстными и челюстными позвоночными произошел больший скачок. У этих рыб буквально сердце во рту и под жабрами — прямо как у современных акул», — сказала профессор Кейт Тринаджстик, руководившая исследованием.

Мягкие ткани древних видов редко сохраняются, поэтому команда была поражена, обнаружив, что окаменелые органы остались нетронутыми.

«Что действительно исключительного в рыбах гого, так это то, что их мягкие ткани сохранились в трех измерениях», — сказал соавтор профессор Пер Альберг из Упсальского университета.

Исследователи использовали нейтронные лучи и синхротронное рентгеновское излучение для сканирования образцов, которые все еще находились в известняке. Это позволило им построить трехмерные изображения мягких тканей внутри них. Трехмерные изображения показали, что у рыбы было сложное S-образное сердце, состоящее из двух камер, причем меньшая из двух находилась сверху.

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