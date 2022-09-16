Госстат резко снизил численность населения Украины

Главное: В феврале Госстат озвучивал данные о 41,2 млн населения Украины. А для подготовки бюджета-2023 предоставил данные о 34,5 млн.

Детали: На начало 2022 года численность населения Украины составляла 34,5 млн человек. Такие данные Госслужбы статистики содержатся в пояснительной записке к проекту закона о госбюджете на 2023 год.

«По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 года количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 года составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек», — говорится в документе.

В нем также сообщается о внешней миграции граждан Украины по причине рисков безопасности.

По оценке Минфина, общее сокращение количества занятых по итогам всех факторов за 2022 год может достигнуть 5,0 млн человек, а рост уровня безработицы может достигнуть 30%.

«Поэтому во втором полугодии 2022 и в 2023 году следует ожидать уменьшения поступлений единого взноса и налога на доходы физических лиц в связи со снижением занятости населения», — говорится в документе.

В тему: Украинцы все активнее возвращаются домой из-за границы.