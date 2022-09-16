На Харьковщине деоккупировано уже более 400 населенных пунктов

Главное: На Харьковщине освобожден 421 населенный пункт. На деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.
Детали: Украинские воины, в рамках контрнаступления, освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Освобожден 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляется гуманитарный груз, несмотря на обстрелы», — заявил Тимошенко.
По словам заместителя главы Офиса президента, Балаклейская община уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда будут направлены генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь.
Тем временем пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин стали получать пенсии.
«На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры. „Харьковгаз“ там, где это возможно, проводит обследование и оценку разрушенных сетей, для восстановления газораспределительной системы», — добавил Тимошенко.
Только за неделю работы пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали более 24 гектаров территории и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.
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