На Харьковщине деоккупировано уже более 400 населенных пунктов

Главное: На Харьковщине освобожден 421 населенный пункт. На деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

Детали: Украинские воины, в рамках контрнаступления, освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Освобожден 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляется гуманитарный груз, несмотря на обстрелы», — заявил Тимошенко.

По словам заместителя главы Офиса президента, Балаклейская община уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда будут направлены генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь.

Тем временем пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин стали получать пенсии.

«На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры. „Харьковгаз“ там, где это возможно, проводит обследование и оценку разрушенных сетей, для восстановления газораспределительной системы», — добавил Тимошенко.

Только за неделю работы пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали более 24 гектаров территории и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.

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