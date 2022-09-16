В ЕС назвали сроки выделения Украине 5 млрд евро

Главное: 5 млрд евро, одобренные Европарламентом для помощи Украине, поступят в середине октября. Речь идет о так называемой макрофинансовой помощи, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали: В середине октября в Украину поступят 5 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

«Мы обсуждали вопросы бюджетной поддержки. Речь идет о так называемой макрофинансовой помощи. Я очень рада, что сегодня Европейский парламент положительно проголосовал о 5 млрд евро помощи в виде займов. Мы будем продолжать работу. Эти 5 млрд. поступят в середине октября. И мы проработали наши дальнейшие шаги», — отметила президент Еврокомиссии.

В тему: Европарламент дал добро на выделение Украине 5 млрд евро.