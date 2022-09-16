В Бердянске ликвидирован «замглавы администрации» Олег Бойко и его жена, которые готовили «референдум»

Главное: Россияне заявили об убийстве «замглавы администрации» Бердянска Олега Бойко. Предателя Украины и его жену Людмилу Бойко пристрелили возле собственного гаража, утверждает «администрация».

Детали: В Запорожской области во временно оккупированном городе Бердянск произошло двойное убийство — в микрорайоне Колония погибли «замглавы администрации» по ЖКХ и его жена — руководитель местного «избиркома». Об этом собщила так называемая администрация в пятницу, 16 сентября.

«У своего гаража был убит „заместитель главы военно-гражданской администрации“ города Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию» по проведению «референдума»«, — говорится в сообщении.

В свою очередь так называемый гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что убийство произошло ночью. Он заявил, что случившееся рождает «чувство ярости».

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