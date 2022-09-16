Лукашенко «прогнулся» перед Китаем

Главное: Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином. Ему пришлось надеть маску.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Произошло это на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан).

Белорусский лидер известен своим скептическим отношением к коронавирусу, однако во время встречи был вынужден надеть специальную защитную маску, так как китайцы относятся к данной проблеме очень серьезно.

В его пресс-службе поведали, что у политика были свои маски, но он взял себе китайскую, попросив при этом еще десять штук «с собой».

Стоит отметить, что с другими лидерами, среди которых президент РФ Владимир Путин, Си Цзиньпин встречался без маски.

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