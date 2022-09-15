Верующие УПЦ подают в суд на буковинского чиновника, участвовавшего в захвате храма

Главное: На мэра города Заставна на Буковине верующие Украинской Православной Церкви готовят иск за его оскорбительные высказывания и действия в адрес верующих.

Детали: Об этом в своем Фейсбук заявила правозащитница Виктория Кохановская, сообщает Центр информации УПЦ.

В видео юристка обратилась к главе Заставненской ОТГ Василию Радишу, оскорбившему верующих УПЦ и организовавшему захват храма, и напомнила, что глава горсовета не имеет права вмешиваться в дела Церкви, потому что Церковь отделена от государства.

«Это не входит в полномочия главы ОТГ, у них нет религиозного подразделения», — напомнила она. По словам Виктории Кохановской, чиновник повел себя некомпетентно и превысил свои полномочия, а также публично оскорбил своих избирателей, назвав их «мусором».

Кохановская предложила чиновнику принести публичные извинения, и пообещала привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности Радиша на посту главы ОТГ.

Мэр города Заставна Василий Радиш публично оскорбил верующих УПЦ и распорядился выломать двери храма в Врбовцах, чтобы передать его в пользование ПЦУ.

В тему: На Киевщине настоятель храма УПЦ рассказал подробности захвата храма сторонниками ПЦУ.