На Киевщине настоятель храма УПЦ рассказал подробности захвата храма сторонниками ПЦУ

Главное: В Зазимье активисты ПЦУ совершили попытку захватить храм Воскресения Христова Украинской Православной Церкви.

Детали: Видео размещено на Youtube-канале «Перший Козацький», сообщает Центр информации УПЦ.

Настоятель храма протоиерей Александр Генераленко рассказал, что 10 сентября началась литургия, затем читали акафист, а когда шел молебен, начался захват, пояснил отец Александр.

«В храм вошел отец Анатолий с группой человек 20 и предъявил мне документ, что облсовет подписал перерегистрировать церковь из УПЦ в ПЦУ, и что, мол, теперь он тут настоятель», — рассказал священник.

По его словам, последние два месяца службы проходили в храме ежедневно, причем верующие УПЦ молились в храме, а сторонники ПЦУ — на улице.

«Он (Анатолий Слинько, — Ред.) предложил, чтобы мы храм освободили, он уже сегодня вечером начинает службу, предложил забрать свои вещи, замок, ключи от замка... Он привез с собой какого-то фотографа, который заснял иконы, наверное, чтобы мы ничего не украли здесь», — сообщил настоятель. Он отметил, что предложил ПЦУ использовать для своих служб местный духовный центр, а храм оставить верующим УПЦ, которые молятся тут много лет и не покинут святыню.

«А потом приехала полиция, и участковый очень активно принимал участие, требовал, чтобы мы покинули храм. Видно было, что он на стороне этого, в кавычках, настоятеля... Он начал призывать, чтобы мы покинули храм, потому что этот храм уже ПЦУ», — отметил батюшка и добавил, что представитель власти требовал у него документы, доказывающие, что он настоятель. «Я тут 32 года настоятель, какие документы?.. Это смешно, я за 32 года тут перекрестил всех», — сказал настоятель храма.

Верующие УПЦ отказались уходить из храма и продолжили молитву.

Протоиерей Александр Левчук, благочинный Первого Броварского округа Бориспольской и Броварской епархии, отметил, что ситуация в Зазимье развивалась в течение нескольких месяцев.

«Все случилось после того, как в селе некоторые люди начали подзуживать остальных, чтобы перейти в ПЦУ. Они собрали собрание и за месяц перерегистрировали храм УПЦ в ПЦУ», — объяснил он и добавил, что пока храм будет опечатан и заперт на два замка (один принадлежит УПЦ, второй — ПЦУ), а община УПЦ сможет молиться в другом храме. По словам благочинного, вопрос собственности на храм будет решаться в суде.

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