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Новости > В УПЦ помогают переселенцам, ВСУ, больным и всем нуждающимся

В УПЦ помогают переселенцам, ВСУ, больным и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
15.09.22 10:25
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В УПЦ помогают переселенцам, ВСУ, больным и всем нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В Сумской епархии УПЦ глава епархиального Центра реабилитации пострадавших от военных действий протоиерей Александр Петренко передал в лечебное учреждение медицинские препараты и другие материалы для оказания медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Украины. Священник получил благодарственное письмо от лечебного учреждения за заботу о сохранении жизни и здоровья защитников.
 
На Черниговщине настоятель Преображенского храма села Яблоновка Прилукского района протоиерей Владимир Дребот передал для Яблоновской сельской амбулатории набор медикаментов.
 
Также отец Владимир передал начальнику социальной службы Яблуневского сельского совета средства гигиены и одежду для детей с инвалидностью, а военным волонтерам для дальнейшей доставки в зону боевых действий – продукты питания, аптечки и перевязочные материалы.
 
На Харьковщине настоятель Свято-Духовского храма Богодухова раздал гуманитарную помощь вынужденным переселенцам.
 
БФ «Покров» (фонд протодиакона УПЦ Вадима Новинского) в Киеве передал 150 продуктовых наборов вынужденным переселенцам. Помощь была направлена ​​по просьбе общины Успенского храма в Дарницком районе столицы.
 
Также, в столичном храме преподобного Сергия Радонежского Соломенского района с 17 сентября возобновляют кормление нуждающихся. Предварительно это будет три раза в неделю.
 
Приход приглашаем всех желающих приобщиться к делу добра и действенно свидетельствовать о любви к ближним. «Нужны люди, которые могут варить кашу, расфасовывать и раздавать продукты. Обращаться можно по тел. 0682840891 (диакон Александр)», - говорится в сообщении на сайте храма. 
 
В тему: На Волыни верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в Бучу.

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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