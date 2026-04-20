Украинцам рассказали о погоде на 21 апреля

Синоптики поведали, какая погода ожидает украинцев во вторник, 21 апреля. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью по всей нашей страны ночью, кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке пройдут умеренные, а местами значительные дожди. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 1-6, в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе заморозки 0-3 градуса, днем 7-12 тепла.

В Карпатах выпадет мокрый снег, температура в течение суток от минус 3 до плюс 2.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса, днем плюс 8-10.

Ранее в Украину нагрянула настоящая зима.