Си Цзиньпин сделал заявление по поводу Ормузского пролива

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Поднималась тема Ормузского пролива.

Лидер Китая подчеркнул: «Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, это отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества».

По его словам, Китай поддерживает региональные страны в построении общего дома на основе принципов добрососедства, развития, безопасности и сотрудничества, а также в том, чтобы они взяли в свои руки собственное будущее и судьбу, способствуя прочному миру и стабильности в регионе.

