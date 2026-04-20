Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
На глубине под Землей обнаружен гигантский резервуар воды. Он в 3 раза больше всех океанов

На глубине под Землей обнаружен гигантский резервуар воды. Он в 3 раза больше всех океанов

Агата Кловская
20.04.26 16:51
Огромный резервуар воды был обнаружен на глубине 700 километров под поверхностью Земли. Вода заключена внутри минерала под названием рингвудит. Объем воды, скрытый в этом глубоком резервуаре, примерно в три раза превышает объем всех поверхностных океанов планеты вместе взятых, согласно исследованию, которое впервые появилось в журнале Science.

Это открытие напрямую бросает вызов давней теории о том, что вода на Землю была занесена кометами, пишет Indian Defence Review. Вместо этого оно поддерживает иную идею: океаны постепенно просачивались из недр планеты на протяжении миллионов лет. Исследование также предполагает, что этот глубокий резервуар может выступать в роли природного буфера, поддерживая стабильность объема поверхностных океанов в геологических масштабах времени.

Исследовательская группа под руководством геофизика Стивена Якобсена из Северо-Западного университета использовала необычно большой массив приборов для обнаружения воды. Они разместили более 2000 сейсмометров по всей территории США и проанализировали сейсмические волны, вызванные более чем 500 землетрясениями. Якобсен отметил, что эти волны заставляют планету «звенеть, как колокол, в течение нескольких дней после события».

Когда эти волны проходили через недра Земли, их скорость менялась в зависимости от того, через какой тип горной породы они проходили. Когда волны двигались сквозь водосодержащую породу, они заметно замедлялись. Это замедление подсказало команде Якобсена, что переходная зона — слой мантии на глубине 700 километров, разделяющий верхнюю и нижнюю области мантии, — содержит значительное количество воды, запертой внутри рингвудита.

Якобсен также подтвердил находку в своей лаборатории. Он вырастил образцы рингвудита и подверг их воздействию колоссального давления и температур, соответствующих условиям на глубине 700 километров. Эксперименты показали, что минерал действительно может удерживать большие объемы воды в таких условиях. На этой глубине давление и температура как раз подходят для того, чтобы «выдавливать» воду из рингвудита.

Сейсмические данные были не единственным аргументом. Грэм Пирсон, исследователь алмазов и директор Школы обучения и исследований в области разведки алмазов при Альбертском университете, предоставил физическое доказательство из неожиданного источника: алмаза.

Этот алмаз зародился в переходной зоне и был вынесен на поверхность в результате извержения вулкана. Внутри него Пирсон обнаружил крошечный образец рингвудита, содержащий воду. Это стало первым прямым физическим доказательством наличия гидратированного, или водосодержащего, рингвудита из глубоких недр Земли. Пирсон является одним из ведущих мировых ученых в области изучения алмазов и стал пионером в методах датирования мельчайших геологических образцов.

«После нашего первого отчета о гидратированном рингвудите мы нашли еще один кристалл рингвудита, также содержащий воду, так что теперь доказательства очень убедительны», — заявил Пирсон.

Якобсен описал глубокую породу так, будто она потеет.

«Это порода с водой вдоль границ между зернами, почти как если бы они потели», — разъяснил он.

Открытие меняет представления ученых о том, откуда взялась вода на Земле. У старой «кометной» теории были проблемы: химический состав кометной воды не полностью совпадает с водой в океанах Земли. Глубокий резервуар дает более правдоподобное объяснение.

«Это веское доказательство того, что вода на Земле появилась изнутри», — подчеркнул Якобсен.

Скрытая вода также может служить природным буфером для поверхностных океанов. Якобсен предположил, что резервуар мог бы помочь объяснить, почему объемы океанов оставались относительно стабильными в течение миллионов лет, предотвращая резкие изменения уровня моря. Он заметил, что без этого глубокого хранилища большая часть этой воды оказалась бы на поверхности.

«Мы должны быть благодарны за этот глубокий резервуар, — добавил Якобсен. — Если бы его там не было, вода была бы на поверхности Земли, и верхушки гор были бы единственной сушей, торчащей наружу».

Резервуар находится в переходной зоне мантии, расположенной между верхней и нижней мантией. На этой глубине условия позволяют воде медленно перемещаться сквозь породу. По словам профессора Франка Бренкера, геофизика из Франкфуртского университета имени Гёте, «эти минеральные преобразования значительно затрудняют движение горных пород в мантии».

Вода, запертая в рингвудите, вероятно, играет решающую роль в регулировании тепла и перемещении материала между мантией и поверхностью Земли. Это может влиять на тектоническую активность и стабильность земной коры в геологических временных масштабах.

Пока доказательства наличия влажного рингвудита получены на основе измерений под территорией США. Теперь Якобсен хочет определить, простирается ли глубокий резервуар воды по всей планете.

Напомним, ученые узнали, когда во Вселенной появилась вода.

Тэги: ученые, вода, Земля

Комментарии

Статьи

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.04.26 16:08

Украинцам рассказали о погоде на 21 апреля

20.04.26 15:36

Совет Безопасности ООН соберется на заседание и обсудит атаки РФ по Украине

20.04.26 15:13

Си Цзиньпин сделал заявление по поводу Ормузского пролива

20.04.26 15:07

От имени Буданова начали рассылать фальшивые письма

20.04.26 14:45

Украинцев предупредили об опасной погоде в ближайшие ночи

20.04.26 14:23

Теракт в Киеве: число жертв снова выросло

20.04.26 14:06

ХАМАС готово передать власть в Секторе Газа

20.04.26 13:57

В ЕС хотят усилить экономическое давление на Израиль

20.04.26 13:51

В Италии ответили на нападки Трампа

20.04.26 14:23

Теракт в Киеве: число жертв снова выросло

20.04.26 11:41

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета

20.04.26 10:46

Зеленский допустил, что РФ готовится к общей мобилизации

20.04.26 10:27

Глава патрульной полиции подал в отставку

20.04.26 09:56

Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД

18.04.26 18:31

В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 09:12

В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет в пятницу, 17 апреля

16.04.26 16:22

В Словакии сделали заявление по поводу Украины и России

16.04.26 10:14

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

17.04.26 14:16

Озлобленный Путин готов напасть на Европу уже этой весной, — WP

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 16:59

Бразильцы рассказали о неожиданной пользе клюквы

14.04.26 08:03

Зеленский рассказал об успехе украинских роботов на фронте

17.04.26 15:06

Американцы разгадали тайну ночных кошмаров

17.04.26 16:14

Трамп объяснил, почему Украина для него отошла на второй план

17.04.26 15:41

Демократы наехали на Трампа из-за Израиля

17.04.26 15:30

Уже сегодня по Земле ударит 6-балльная магнитная буря

17.04.26 16:30

Украинцам рассказали о погоде на 18 апреля

15.04.26 16:50

Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди