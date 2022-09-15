Назначен новый глава миссии МВФ в Украине

Главное: Миссия МВФ в Украине получила нового главу. Им стал Гэвин Грей.

Детали: Гэвин Грей назначен главой миссии МВФ в Украине. Об этом сообщает постоянный представитель учреждения в нашей стране Ваграм Степанян.

Известно, что Гэвин Грей является гражданином Великобритании.

Подчеркивается, что он имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

С мая 2020-го года миссию возглавляла Иванна Владкова Голлар.

Добавим, что Гэвин Грей был главой миссии МВФ в Ираке в 2018-2020-х годах.

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