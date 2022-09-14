Стало известно, почему россияне бросили свою технику, убегая из Изюма на велосипедах

Главное: Названа причина, по которой россияне бросили свою технику в Изюме в результате контрнаступления ВСУ. В городе насчитали около ста единиц российской военной техники.

Детали: Российские военные бросили свою тяжелую технику в Изюме, так как ее не было чем заправить. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, оккупанты, распродали горючее, поэтому бежать им пришлось на велосипедах.

«Один из полицейских на мой вопрос, почему русские оставили столько военной техники (более 100 единиц) в Изюме, отметил, что орки просто распродали весь запас горючего, и поэтому бежать пришлось, в частности, на велосипедах», — отметил Енин.

По его словам, подразделения Национальной полиции заходили в город вместе с Вооруженными силами Украины. Теперь полицейские вместе со спасателями ГСЧС работают над восстановлением правопорядка, фиксацией следов военных преступлений, разминированием территории, доставкой гуманитарной помощи и возвратом Изюма к нормальной жизнедеятельности.

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