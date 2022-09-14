Грузия может открыть против России «второй фронт»

Главное: В Грузии задумались над тем, чтобы открыть «второй фронт» против России. По этому поводу нужно будет провести референдум.

Детали: Власти Грузии могут открыть «второй фронт» против России. Однако перед этим власти намерены организовать референдум по этому вопросу. Об этом заявил глава партии «Грузинская места» Ираклий Кобахидзе, сообщает «Кавказский узел».

«Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ. Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта», — заявил он.

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