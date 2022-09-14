Проект бюджета-2023 подан в Раду: основные показатели

Главное: Проект государственного бюджета Украины на 2023-й год подали в Верховную Раду. Появились его основные показатели.

Детали: Правительство внесло в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины на 2023-й год. О нем поведал глава бюджетного комитета Юрий Аристов.

Отметим, что Кабинет министров одобрил данный проект накануне, 13 сентября.

Так, почти половину бюджета (1 триллион 136 миллиардов гривен) отправят на сектор безопасности и обороны.

Доходная часть оценивается в 1 триллион 279 миллиардов гривен – это на 17,6% меньше, чем в этом году.

Расходы же прогнозируются на уровне 2 триллионов 514 миллиардов гривен – это на 4,5% ниже показателя 2022-го года.

Ожидается, что в этом году инфляция составит 30,1%, а в следующем – 30%.

В то же время 35% бюджетных расходов будут составлять пенсии, субсидии и другие социальные выплаты.

Подчеркивается, что социальные расходы бюджета сокращены до 405 миллиардов гривен за счет снижения дотаций Пенсионному фонду на 20 миллиардов гривен.

Прогнозируется, что номинальный ВВП составит 6 триллионов 399 миллиардов гривен, а реальный ВВП вырастет на 4,6%.

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