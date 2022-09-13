Бою между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри быть совсем скоро

Главное: Энтони Джошуа согласился с условием Тайсона Фьюри на бой. Поединок между британскими боксерами должен состояться уже третьего декабря этого года.

Детали: Бою между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри быть. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе принял условия на проведение поединка с обладателем титула WBC.

Соответствующее заявление опубликовала менеджерская компания Джошуа.

«258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Тайсона Фьюри в прошлую пятницу касательно боя 3 декабря. В связи со смертью королевы мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа», — говорится на странице 258 MGT в Twitter.

Отметим, что ответ команды Фьюри не заставил себя долго ждать. Уже вскоре промоутер Фрэнк Уоррен пообещал отправить Джошуа контракт на бой с Тайсоном.

«Контракт будет у вас очень скоро», — написал функционер.

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