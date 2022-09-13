ЕС готовит для Украины дополнительную помощь

Главное: В ЕС готовят дополнительную помощь Киеву. При этом остается открытым вопрос финансовой помощи Украине в следующем году, особенно с учетом стремительного роста цен на энергоносители и инфляции.

Детали: До конца года ЕС планирует выделить Киеву дополнительно 3 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. Он отметил, что эта помощь возможно будет в виде грантов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Радио Свобода.

«В планах должно быть больше, потому что финансовые потребности Украины до конца (года) составляют еще 3 миллиарда (евро)», — сказал Хан.

Он добавил, что дополнительные средства уже были предложены, и выразил уверенность, что страны-члены ЕС примут решение об их выделении Украине.

К слову, этим летом ЕС выделил Украине первый транш помощи в размере 1 млрд евро, всего 9 млрд евро финансовой помощи из Брюсселя может поступить в Киев до конца этого года.

«Настоящий вопрос заключается в том, как финансировать Украину в случае — а это очень вероятно — если война будет продолжаться в новом году», — сказал Хан.

При этом он отметил, что необходимые средства для Украины не могут быть выделены из нынешнего бюджета ЕС, и для того, чтобы их найти, необходимо приложить «чрезвычайные усилия».

Комиссар по вопросам бюджета также признал, что стремительный рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько евросообщество будет готово оказать Киеву дополнительную финансовую поддержку.

В тему: В Украине ускоряется инфляция.