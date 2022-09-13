Православные волонтеры УПЦ доставили на Ровенщину гуманитарный груз от Румынской Церкви

Главное: Православные волонтеры доставили в Ровенскую епархию УПЦ гуманитарный груз от Румынской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, сегодня прибыл прибыл гуманитарный груз, переданный Румынской Православной Церковью.

«Как и в прошлые разы, православные волонтеры привезли много пищевых продуктов: крупы, масло, мука, вермишель, печенье, немного средств гигиены», — рассказал секретарь Ровенской епархии протоиерей Виктор Земляной, добавив, что клирики УПЦ передадут гумпомощь нуждающимся и переселенцам, а часть отправят в ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области прихожане Свято-Николаевского собора Бердичева отправили гуманитарный груз одному из подразделений территориальной обороны.