В Кропивницком УПЦ провела благотворительный аукцион и передали помощь ВСУ

Главное: В Кропивницком верующие Украинской Православной Церкви присоединились к сбору средств для украинских военных.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, возле Благовещенского храма провели благотворительный праздник для детей.

Для малышей и их родителей творческие коллективы устроили игры и разнообразные локации для досуга, мастер-классы и угощение.

На празднике проводились розыгрыши призов и прошел благотворительный аукцион, на котором собрали 17 тыс грн в поддержку ВСУ. Позже эти средства были использованы для приобретения 4 бойлеров для военного госпиталя и переданы туда священниками храма.

Настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Назаренко встретился с представителями части Противовоздушной обороны. Военные этой части круглосуточно несут свое служение, в частности, защищая наше небо от воздушных ударов врага. После совместной молитвы и благословения военным передали от общины храма необходимые лекарства.

Также настоятель освятил автомобиль воинской части и передал от общества специальную тару для полевой кухни и бытовые вещи.

В тему: На Днепропетровщине священники УПЦ сдали кровь для украинских военных.