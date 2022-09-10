На Днепропетровщине священники УПЦ сдали кровь для украинских военных

10.09.22 15:35

На Киевщине священник ПЦУ с теробороной пытаются захватить храм УПЦ

10.09.22 14:50

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Дальних пещерах

10.09.22 13:40

Управделами УПЦ объяснил, почему гонения за веру это счастье для христианина

10.09.22 12:25

Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает

10.09.22 10:25

В пяти епархиях священнослужители УПЦ отпели украинских воинов

10.09.22 10:05

Верующие УПЦ сегодня празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах

09.09.22 17:25

Юрист объяснил, в чем незаконность передачи ПЦУ монастыря УПЦ на Киевщине

09.09.22 16:50

Озвучена новая причина рака молочной железы

09.09.22 16:31

ВБ подсчитал, сколько денег потребуется Украине для восстановления

09.09.22 16:04

Древний армянский флаг «поехал» на передовую, где воюют украинцы