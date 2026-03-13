Что происходит на фронте: ситуация на 13 марта

В Украине продолжается война. О ситуации на фронте на пятницу, 13 марта, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 154 боевых столкновения.

Сказано, что россияне нанесли один ракетный удар, а также 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемые авиабомбы.

Также противник применил 9 112 дронов-камикадзе и осуществил 4 231 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 201 были произведены из реактивных систем залпового огня.

