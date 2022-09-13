Во Франции россиянин жестоко избил беженок из Изюма за украинскую музыку

Главное: Во Франции россияне избили беженок из Изюма из-за украинской музыки. МИД Украины взяло это дело под особый контроль.

Детали: Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело об избиении двух украинок во Франции. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook.

«Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны», — написал Николенко.

О нападении на украинок сообщил вице-президент союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

Представитель Объединения украинцев Франции сообщил, что нападение произошло в 22.30, в Рокбрюн-Кап-Мартен

«На данный момент, преступники еще не найдены», — сказал Когутяк.

По сообщению французского издания Monaco-Matin, украинки Алина и ее мать Елена во время прогулки вдоль побережья включили на телефоне присланный им ролик с украинской музыкой.

«Это была украинская музыка. В тексте песни говорилось: «Миру было бы лучше без российской армии», — рассказала Елена.

На музыку отреагировала группа из четырех человек.

«Один из мужчин побежал к нам. Он ударил меня по лицу, я упала на землю, и он ударил меня ногой. Потом он трижды ударил мою мать», — вспоминает Алина.

В результате нападения у Елены сломан нос. У Алины сильные боли в ногах и голове. Они доставлены в больницу.

Свидетели утверждают, что нападавший был русским

Алина и Елена приехали в Рокбрюн-Кап-Мартен, 19 апреля. Они бежали из Изюма после оккупации города российскими войсками.

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