США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины

Главное: В США прогнозируют дальнейшее отступление России. Оккупантам, возможно, придется оставить больше захваченных территорий под натиском ВСУ, считают в разведке.

Детали: Российские оккупанты продолжат отступление, начавшееся после контрнаступления ВСУ, считают в американской разведке, пишет The Washington Post.

«У России проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, и их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники», — сказал один из американских чиновников.

Другой собеседник издания отмечает, что ВСУ продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи.

WP отмечает, что отступление России на Харьковщине говорит о ее стратегическом поражении.

Разведка США скептически относится к тому, что до сих пор не объявивший мобилизацию президент РФ Владимир Путин решит пойти на крайние меры — применение химического или тактического ядерного оружия. Там считают, что у России пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.

Собеседники издания считают, что ожидать прорыва ВСУ можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны.

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