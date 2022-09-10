Управделами УПЦ объяснил, почему гонения за веру это счастье для христианина

Главное: Для христиан быть изганными из мира лжи и неправды — это счастье, ведь иначе пришлось бы жить по законам мира сего, а значит обрести в результате скорби и болезни.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:10), — так звучит восьмая заповедь.

Митрополит Антоний отметил, что под правдой здесь понимается христианская вера и жизнь по заповедям Христовым.

«Господь называет блаженными тех, кто претерпевает гонения за веру и благочестие, за добрые дела, за постоянство и непоколебимость в вере», — пояснил он.

Владыка считает, что в определённом смысле гонения для христиан даже полезны. Он привёл слова святителя Иоанна Златоуста: «Подобно тому, как растение быстрее растёт в том случае, если его поливают, точно так же и вера человека быстрее укрепляется тогда, когда подвергается гонениям».

«Кроме того, христиане не должны удивляться тому, что за исповедание веры они, возможно, будут подвергаться гонениям, ведь Сам Христос однажды сказал Своим последователям: „Если Меня гнали, то и вас будут гнать“ (Ин. 15:20)», — добавил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что гонения на христиан в истории никогда не прекращались. «И здесь речь идёт не только о гонениях огнём и мечом. Очень часто христианство воспринимается современниками как нечто устаревшее, немодное признак отсталости и деградации — это также своего рода гонения. Гонения духовные, интеллектуальные, психологические», — отметил митрополит Антоний.

«Гонения „правды ради“ — это претерпевание упреков и насмешек просто даже за жизнь по заповедям Божьим, за благочестие, за добрые дела, за постоянство и непоколебимость в вере», — пояснил он.

Архиерей отметил, что разного рода гонения для христианина в принципе неизбежны.

«Каждый последователь Христа должен помнить, что он — соль земли (смотр. Мф. 5:13). А главное свойство соли заключается в том, что она должна войти в конфликт с контактирующим веществом, ведь только в таком случае её функции будут действенны. Потому каждый из нас призван препятствовать духовному гниению и разложению того социума, в котором он живёт. А чтобы свидетельствовать о Христе и истине, нужно плыть против течения, что неизбежно обрекает человека на столкновения с системой», — сказал иерарх УПЦ

Митрополит считает, что подобные столкновения для христианина являются блаженством, то есть высшим счастьем, так как они — «подтверждение того, что он на правильном пути, который, по словам Спасителя, узок и тернист, а потому и не всем под силу».

«Для христиан быть изганными из мира лжи и неправды — это счастье. Ведь иначе пришлось бы жить по законам мира сего, а значит обрести в результате скорби, болезни и тление. Но если устоим в вере и не смалодушествуем, то окончательным и бесповоротный разрыв с земным царством и его призрачными соблазнами отроет нам путь в Царство Небесное и блаженную вечность с Богом», — заключил митрополит Антоний.