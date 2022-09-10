Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ объяснил, почему гонения за веру это счастье для христианина

Управделами УПЦ объяснил, почему гонения за веру это счастье для христианина

Александра Кудрявцева
10.09.22 13:40
108
Управделами УПЦ объяснил, почему гонения за веру это счастье для христианина
Главное: Для христиан быть изганными из мира лжи и неправды — это счастье, ведь иначе пришлось бы жить по законам мира сего, а значит обрести в результате скорби и болезни.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках».
 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:10), — так звучит восьмая заповедь.
 
Митрополит Антоний отметил, что под правдой здесь понимается христианская вера и жизнь по заповедям Христовым.
 
«Господь называет блаженными тех, кто претерпевает гонения за веру и благочестие, за добрые дела, за постоянство и непоколебимость в вере», — пояснил он.
 
Владыка считает, что в определённом смысле гонения для христиан даже полезны. Он привёл слова святителя Иоанна Златоуста: «Подобно тому, как растение быстрее растёт в том случае, если его поливают, точно так же и вера человека быстрее укрепляется тогда, когда подвергается гонениям».
 
«Кроме того, христиане не должны удивляться тому, что за исповедание веры они, возможно, будут подвергаться гонениям, ведь Сам Христос однажды сказал Своим последователям: „Если Меня гнали, то и вас будут гнать“ (Ин. 15:20)», — добавил архиерей.
 
Управделами УПЦ напомнил, что гонения на христиан в истории никогда не прекращались. «И здесь речь идёт не только о гонениях огнём и мечом. Очень часто христианство воспринимается современниками как нечто устаревшее, немодное признак отсталости и деградации — это также своего рода гонения. Гонения духовные, интеллектуальные, психологические», — отметил митрополит Антоний.
 
«Гонения „правды ради“ — это претерпевание упреков и насмешек просто даже за жизнь по заповедям Божьим, за благочестие, за добрые дела, за постоянство и непоколебимость в вере», — пояснил он.
 
Архиерей отметил, что разного рода гонения для христианина в принципе неизбежны.
 
«Каждый последователь Христа должен помнить, что он — соль земли (смотр. Мф. 5:13). А главное свойство соли заключается в том, что она должна войти в конфликт с контактирующим веществом, ведь только в таком случае её функции будут действенны. Потому каждый из нас призван препятствовать духовному гниению и разложению того социума, в котором он живёт. А чтобы свидетельствовать о Христе и истине, нужно плыть против течения, что неизбежно обрекает человека на столкновения с системой», — сказал иерарх УПЦ.
 
Митрополит считает, что подобные столкновения для христианина являются блаженством, то есть высшим счастьем, так как они — «подтверждение того, что он на правильном пути, который, по словам Спасителя, узок и тернист, а потому и не всем под силу».
 
«Для христиан быть изганными из мира лжи и неправды — это счастье. Ведь иначе пришлось бы жить по законам мира сего, а значит обрести в результате скорби, болезни и тление. Но если устоим в вере и не смалодушествуем, то окончательным и бесповоротный разрыв с земным царством и его призрачными соблазнами отроет нам путь в Царство Небесное и блаженную вечность с Богом», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ объяснил, почему каждый призван быть миротворцем.
 
 
 

Тэги: вера, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

10.09.22 13:40

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ
09.09.22 15:17

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.09.22 15:35

На Киевщине священник ПЦУ с теробороной пытаются захватить храм УПЦ
10.09.22 14:50

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Дальних пещерах
10.09.22 12:25

Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает
10.09.22 10:45

На Днепропетровщине священники УПЦ сдали кровь для украинских военных
10.09.22 10:25

В пяти епархиях священнослужители УПЦ отпели украинских воинов
10.09.22 10:05

Верующие УПЦ сегодня празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах
09.09.22 17:25

Юрист объяснил, в чем незаконность передачи ПЦУ монастыря УПЦ на Киевщине
09.09.22 16:50

Озвучена новая причина рака молочной железы
09.09.22 16:31

ВБ подсчитал, сколько денег потребуется Украине для восстановления
09.09.22 16:04

Древний армянский флаг «поехал» на передовую, где воюют украинцы
09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
09.09.22 14:43

В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ
09.09.22 14:16

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
09.09.22 11:18

Украина может освободить Купянск в течение 72 часов, — ISW
09.09.22 10:21

ВСУ продвинулись на 50 км на Харьковском направлении, — Генштаб
09.09.22 09:53

Россия потеряла в Украине почти 52 тысячи солдат. Сводка за 9 сентября
09.09.22 09:14

В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине
08.09.22 21:00

Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
08.09.22 15:39

Половина жителей Херсонщины покинули регион
08.09.22 15:17

В Киев внезапно приехал глава Госдепа США Энтони Блинкен
05.09.22 09:43

Украинцев предупредили об очередной волне коронавируса
06.09.22 12:18

В Кремле озвучили требование для встречи Путина с Зеленским
05.09.22 16:54

К Земле стремительно приближается сверхзвуковой астероид
08.09.22 15:17

Водитель предприятия «Юнигран» Владимир Потихач был официально награжден орденом «За отвагу» ІІІ степени
06.09.22 13:53

В Украине начала расти заболеваемость коронавирусом
07.09.22 14:14

Путин резко отреагировал на ограничение цен на российский газ
05.09.22 14:48

Названо имя нового премьер-министра Великобритании
06.09.22 15:59

Жителей Крыма готовят к деоккупации
05.09.22 13:55

Жители Крыма бегут за границу из-за боязни попасть на войну
05.09.22 09:14

Бойцы ВСУ продолжают освобождать Херсонщину
Фото и Видео
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата
Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата
В сеть попали фото 10-летнего внука Путина
В сеть попали фото 10-летнего внука Путина
Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет
Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.