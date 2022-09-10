Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В пяти епархиях священнослужители УПЦ отпели украинских воинов

В пяти епархиях священнослужители УПЦ отпели украинских воинов

Александра Кудрявцева
10.09.22 10:25
113
В пяти епархиях священнослужители УПЦ отпели украинских воинов
Главное: Священнослужители Мукачевской, Вознесенской, Полтавской, Бориспольской, Ровенской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора духовенство Свалявского благочиния совершило чин отпевания в селе Стройное местного жителя, героя Украины Виталия Островка. Воин погиб в бою с оккупантами Херсонской области в составе 128-бригады.
 
На Николаевщине в Первомайске провели в последний путь героя Украины, пономаря храма святого Спиридона Вознесенской епархии — Сергея Евпака.
 
На заупокойном богослужении присутствовали мэр города Олег Демченко, местные власти, собор духовенства города, собратья, одноклассники, друзья и знакомые.
 
По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа благочинный Гадячского епархиального округа протоиерей Игорь Цебенко в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания Защитника Украины Сергея Кваши.
 
Воин погиб 30 августа во время артиллерийских обстрелов возле села Сухой Пруд Херсонской области.
 
Сергей Кваша родился в Мартыновке 14 сентября 1975 года. С 2014 года участвовал в АТО/ООС. С первых дней полномасштабной войны воина мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины.
 
На Киевщине духовенство Второго Вышгородского благочиния Бориспольской епархии во главе с благочинным протоиереем Александром Стасивым в сослужении настоятеля храма села Хотяновка протоиерея Сергея Демидчука и духовенства благочиния совершили чин отпевани Защитника Украины Андрея Деркача.
 
Андрей родился 7 декабря 1986 года в Ковеле. В 2000-х годах переехал в Киевскую область. 26 августа погиб от полученных ранений, не совместимых с жизнью под Зайцевым Донецкой области.
 
«Он (Андрей) был настоящим мужчиной, порядочным человеком, патриотом с Большой буквы. Всегда стоял на стороне справедливости и не дожидаясь повестки, добровольно записался в ВСУ. Защищал нашу Родину от русских агрессоров. Он навсегда останется в нашей памяти как настоящий Герой», — пишут друзья Андрея.
 
Павшего Защитника Украины похоронили на кладбище села Хотяновка.
 
Священнослужители города Березани Киевской области совершили чин отпевания воина Сергея Бирюкова, погибшего, защищая наше Отечество.
 
Богослужение возглавил настоятель Софроневского храма города протоиерей Александр Клименко в сослужении духовенства Бориспольской епархии.
 
«Воин Сергей Бирюков — житель Березани, родом из Херсона, которого будут помнить здесь долгие поколения. Парень с 8 лет полный сирота, а в 23 уже отдал свою жизнь за свободу своей страны. Так много слез. Много не произнесенных слов сейчас. Сотни людей, единственным сердцем молящихся вместе с нами за душу убитого юноши. Царство Небесное ему. Вечная память о герое. Мы бы хотели продолжать молиться за тебя живого. Будем молиться за твой вечный покой», — написал отец Александр у себя на странице в фейсбук.
 
На Ровенщине в Татьяновской церкви Здолбунова состоялось захоронение погибшего военнослужащего Романа Луцика, который был прихожанином храма. Чин отпевания возглавил благочинный Здолбуновского благочиния протоиерей Юрий Шевчук.
 
Хор сестер Георгиевского подворья Ровно сопровождали отпевание заупокойными песнопениями. Две родные тетки погибшего несут монашеское послушание в монастырях Ровенской епархии.
 
Роман Луцик родился в 1994 году в Здолбунове. Погиб под Харьковом 6 сентября.
 
В тему: В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов ВСУ.

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

Комментарии

Статьи

10.09.22 13:40

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ
09.09.22 15:17

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.09.22 15:35

На Киевщине священник ПЦУ с теробороной пытаются захватить храм УПЦ
10.09.22 14:50

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Дальних пещерах
10.09.22 13:40

Управделами УПЦ объяснил, почему гонения за веру это счастье для христианина
10.09.22 12:25

Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает
10.09.22 10:45

На Днепропетровщине священники УПЦ сдали кровь для украинских военных
10.09.22 10:05

Верующие УПЦ сегодня празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах
09.09.22 17:25

Юрист объяснил, в чем незаконность передачи ПЦУ монастыря УПЦ на Киевщине
09.09.22 16:50

Озвучена новая причина рака молочной железы
09.09.22 16:31

ВБ подсчитал, сколько денег потребуется Украине для восстановления
09.09.22 16:04

Древний армянский флаг «поехал» на передовую, где воюют украинцы
09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
09.09.22 14:43

В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ
09.09.22 14:16

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
09.09.22 11:18

Украина может освободить Купянск в течение 72 часов, — ISW
09.09.22 10:21

ВСУ продвинулись на 50 км на Харьковском направлении, — Генштаб
09.09.22 09:53

Россия потеряла в Украине почти 52 тысячи солдат. Сводка за 9 сентября
09.09.22 09:14

В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине
08.09.22 21:00

Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
08.09.22 15:39

Половина жителей Херсонщины покинули регион
08.09.22 15:17

В Киев внезапно приехал глава Госдепа США Энтони Блинкен
05.09.22 09:43

Украинцев предупредили об очередной волне коронавируса
06.09.22 12:18

В Кремле озвучили требование для встречи Путина с Зеленским
05.09.22 16:54

К Земле стремительно приближается сверхзвуковой астероид
08.09.22 15:17

Водитель предприятия «Юнигран» Владимир Потихач был официально награжден орденом «За отвагу» ІІІ степени
06.09.22 13:53

В Украине начала расти заболеваемость коронавирусом
07.09.22 14:14

Путин резко отреагировал на ограничение цен на российский газ
05.09.22 14:48

Названо имя нового премьер-министра Великобритании
06.09.22 15:59

Жителей Крыма готовят к деоккупации
05.09.22 13:55

Жители Крыма бегут за границу из-за боязни попасть на войну
05.09.22 09:14

Бойцы ВСУ продолжают освобождать Херсонщину
Фото и Видео
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата
Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата
В сеть попали фото 10-летнего внука Путина
В сеть попали фото 10-летнего внука Путина
Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет
Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.