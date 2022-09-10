В пяти епархиях священнослужители УПЦ отпели украинских воинов

Главное: Священнослужители Мукачевской, Вознесенской, Полтавской, Бориспольской, Ровенской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора духовенство Свалявского благочиния совершило чин отпевания в селе Стройное местного жителя, героя Украины Виталия Островка. Воин погиб в бою с оккупантами Херсонской области в составе 128-бригады.

На Николаевщине в Первомайске провели в последний путь героя Украины, пономаря храма святого Спиридона Вознесенской епархии — Сергея Евпака.

На заупокойном богослужении присутствовали мэр города Олег Демченко, местные власти, собор духовенства города, собратья, одноклассники, друзья и знакомые.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа благочинный Гадячского епархиального округа протоиерей Игорь Цебенко в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания Защитника Украины Сергея Кваши.

Воин погиб 30 августа во время артиллерийских обстрелов возле села Сухой Пруд Херсонской области.

Сергей Кваша родился в Мартыновке 14 сентября 1975 года. С 2014 года участвовал в АТО/ООС. С первых дней полномасштабной войны воина мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины.

На Киевщине духовенство Второго Вышгородского благочиния Бориспольской епархии во главе с благочинным протоиереем Александром Стасивым в сослужении настоятеля храма села Хотяновка протоиерея Сергея Демидчука и духовенства благочиния совершили чин отпевани Защитника Украины Андрея Деркача.

Андрей родился 7 декабря 1986 года в Ковеле. В 2000-х годах переехал в Киевскую область. 26 августа погиб от полученных ранений, не совместимых с жизнью под Зайцевым Донецкой области.

«Он (Андрей) был настоящим мужчиной, порядочным человеком, патриотом с Большой буквы. Всегда стоял на стороне справедливости и не дожидаясь повестки, добровольно записался в ВСУ. Защищал нашу Родину от русских агрессоров. Он навсегда останется в нашей памяти как настоящий Герой», — пишут друзья Андрея.

Павшего Защитника Украины похоронили на кладбище села Хотяновка.

Священнослужители города Березани Киевской области совершили чин отпевания воина Сергея Бирюкова, погибшего, защищая наше Отечество.

Богослужение возглавил настоятель Софроневского храма города протоиерей Александр Клименко в сослужении духовенства Бориспольской епархии.

«Воин Сергей Бирюков — житель Березани, родом из Херсона, которого будут помнить здесь долгие поколения. Парень с 8 лет полный сирота, а в 23 уже отдал свою жизнь за свободу своей страны. Так много слез. Много не произнесенных слов сейчас. Сотни людей, единственным сердцем молящихся вместе с нами за душу убитого юноши. Царство Небесное ему. Вечная память о герое. Мы бы хотели продолжать молиться за тебя живого. Будем молиться за твой вечный покой», — написал отец Александр у себя на странице в фейсбук.

На Ровенщине в Татьяновской церкви Здолбунова состоялось захоронение погибшего военнослужащего Романа Луцика, который был прихожанином храма. Чин отпевания возглавил благочинный Здолбуновского благочиния протоиерей Юрий Шевчук.

Хор сестер Георгиевского подворья Ровно сопровождали отпевание заупокойными песнопениями. Две родные тетки погибшего несут монашеское послушание в монастырях Ровенской епархии.

Роман Луцик родился в 1994 году в Здолбунове. Погиб под Харьковом 6 сентября.