Эстония закрывает въезд россиянам

Главное: Эстония закрывает границы для россиян. Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками.

Детали: Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции 8 сентября, пишет Интерфакс.

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза», — отметил министр.

По его словам, так же поступят другие государства балтийского региона.

«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют», — заявил Урмас Рейнсалу

Он уточнил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

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