Найден необычный способ предсказать инфаркт и инсульт

Ученые говорят, что нашли необычный способ предсказать инфаркт и инсульт. Они поведали, как это сделать.

По их словам, соотношение окружности талии к росту предсказывает риск инфаркта и инсульта лучше обычных показателей, среди которых, к примеру, содержания жира в организме.

Во время своей работы эксперты оценили данные 468 тысяч людей из Британского биобанка, за которыми наблюдали в течение двенадцати лет.

Говорится о том, что процент жира плохо предсказывал риск инсульта и инфаркта.

В то же время, как уверяется, отношение окружности талии к росту оказалось линейно связано с риском сердечнососудистых заболеваний: чем выше был показатель, тем выше был риск.

Сказано, что такое отношение было более точным, чем соотношение талии к бедрам или окружность талии и окружность талии.

Информируется, что отношение окружности талии к росту может заменить обычные показатели для оценки сердечнососудистого риска.

Кроме этого подчеркивается важность борьбы с висцеральным жиром.

До этого было выявлено, что ожирение повышает риск сердечнососудистых заболеваний, но, при этом, все больше данных показывают, что важно учитывать распределение жира по телу. Для этого следовало учитывать процент жира в организме.

Резюмируется, что большее значение имеет не общая доля жира в организме, а процент висцерального жира, который скапливается на животе и окружает внутренние органы.

Ранее финны назвали неочевидный фактор, который угрожает инсультом.