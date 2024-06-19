Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow

Италия может усилить помощь Украине во время войны. Об этом, ссылаясь на источники, пишет издание Fatto Quotidiano.

Сообщается, что власти страны планируют включить в девятый пакет военной помощи дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В публикации сказано, что список вооружений, среди которых будут Storm Shadow, способные доставать до территории России, будет представлен до конца июня на заседании комитета парламента Италии по безопасности.

Подчеркивается, что окончательное решение по поставкам ракет должны принять до июльского саммита НАТО.

Ранее Макрон разрешил Украине бить ракетами Scalp по аэродромам РФ в Белгороде и Курске.