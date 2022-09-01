В Кремле отреагировали на визовые ограничения ЕС

Главное: В Евросоюзе решили приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам России. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ответных мер для граждан Шенгена не будет.

Детали: Россия не будет вводить ответных мер на визовые ограничения Евросоюза, заявил в четверг, 1 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я считаю, что в ответ на шенгенские „стены“, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран», — сказал он.

В тему: На встрече глав МИД стран ЕС не смогли прийти к единому мнению по ограничению выдачи виз гражданам РФ. ЕС только приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ.