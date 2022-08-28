На Черниговщине настоятель и прихожане храма подтвердили верность УПЦ

Главное: На Черниговщине в Корюковке сторонники На Черниговщине в Корюковке сторонники ПЦУ и представители местных властей во дворе Вознесенского храма УПЦ устроили незаконное голосование, целью которого было перевод храма в раскол.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Вознесенской церкви провели собрание религиозной общины храма и единогласно проголосовали за верность Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что голосов участников собрания религиозной общины УПЦ вдвое больше, чем голосов участников собрания ПЦУ

«Когда еще не закончилась Божественная литургия священники ПЦУ и другие люди, которые не являются прихожанами нашего храма, собрались во дворе церкви и провели непонятное собрание, назвав его «собранием религиозной общины». Однако сам факт того, что они проводили свое мероприятие во время богослужения, свидетельствует, что к религиозной общине эти люди не имеют никакого отношения.

Во время так называемого собрания было проведено голосование за перевод храма в раскол. Инициировала это незаконное мероприятие Елена Макаренко – лицо, хоть и родом из Корюковки, однако проживающее в Киеве», – рассказывает настоятель Вознесенского храма протоиерей Александр Демьяненко.

На этом собрании также присутствовал городской голова Корюковки Ратан Ахметов, который активно поддерживал и поощрял участников незаконного голосования.

По словам отца Александра, после Литургии он вышел к людям, которые пришли на это мероприятие, и объяснил, что их действия незаконны. В ответ на это собравшиеся на провокацию лица провели свое голосование повторно.

«Тогда мы с прихожанами вернулись назад в храм и провели настоящее собрание религиозной общины, на котором единогласно проголосовали за сохранение верности Украинской Православной Церкви. Все голоса прихожан зафиксированы в протоколе собрания религиозной общины – их было почти вдвое больше, чем голосов участников незаконного собрания, организованного активистами ПЦУ », – рассказал настоятель.