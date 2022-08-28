В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник монастыря

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник монастыря — Успения Пресвятой Богородицы.

Предстоятель рассказал о cобытии праздника Успения Пресвятой Богородицы.

«Божья Матерь Сама приготовила себя для ухода из этой жизни. Она легла на одр и в молитве отдала Свою душу в руки Божии. Большая печаль и в то же время радость была у христиан. Радовались тому, что Пресвятая Богородица пошла туда, где лучше жить — к Богу. А огорчались тем, что уже не имели с собой такого удовольствия.

Божья Матерь перешла в вечность, как уснула, поэтому Святая Церковь называет Ее смерть Успением. Но Своим Успением Она не оставила мир, и мы просим Ее, чтобы она не оставила нас Своим Материнским благодатным покровом. Чтобы Она покрывала нашу землю, наш народ и вымолила мир для Украины, всех нас и выпросила для нас у Бога дар вечного спасения», — отметил Митрополит Онуфрий

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.

После литургии тысячи верующих совершили крестный ход от Успенского собора к Ближним пещерам, где был совершен молебен, после которого все молящиеся были окроплены святой водой.

Накануне вечером, 27 августа, Предстоятель совершил всенощное бдение в Успенском соборе. Перед началом бдения был прочитан Акафист Успению Пресвятой Богородицы.