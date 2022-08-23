Священник УПЦ объяснил, как отличить нуждающегося от мошенника

Главное: Определить, нуждается ли действительно человек, сейчас сложно.

«Если же возникают сомнения в том, что человек нуждается — потому что это может быть видом заработка и люди этим промышляют — то действительно возникают сомнения, помогать ли такому человеку», — отметил отец Сергий.

Священник привел слова святителя Иоанна Златоуста, который говорит о том, что «Ты не имеешь права деньги вдов и сирот отдавать пьяницам и распутникам».

«Милостыня да запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому даешь», — привел он также изречение из христианской книги І-ІІ века «Дидахе».

Глава Синодального отдела считает, что необходимо выборочно определять, кому действительно помогать. «Но в то же время нужно понимать, что наверное не от хорошей жизни человек просит. И если для него это не вид заработка, все равно человек несчастный», — добавил он.

«Определить нуждается ли действительно человек, сейчас сложно. Он просит на лечение ребенка, показывает какие-то копии документов и назначений, и никто не может это проверить», — пояснил протоиерей Сергий Экшиян.

Он отмечает, что в таком случае нужно позвонить лечащему врачу, и спросить действительно ли человек болен. «Очень часто, кстати, отказываются от помощи купить лекарства, а просят непосредственно деньги. Здесь сразу видно, что человек этим просто промышляет», — отметил глава Синодального отдела.

«Господь сказал: „Просящему у тебя дай“ (Мф.5:42). Но дай не много, и по крайней мере совесть твоя будет спокойна. Если ты категоричен, то имеешь полное право пройти мимо, потому что впереди будет тебя ждать тот человек, который действительно имеет нужду, и ты поможешь ему», — подытожил священник.