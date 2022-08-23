На Львовщине люди в военной форме устроили провокацию у захваченного храма УПЦ

Главное: На Львовщине в Дрогобыче неизвестные в военной форме мешали молиться верующим На Львовщине в Дрогобыче неизвестные в военной форме мешали молиться верующим УПЦ возле захваченного сторонниками ПЦУ собора преподобного Иова Почаевского.

«Несмотря на строгий Успенский пост, посвященный Пресвятой Богородице, и время, когда стране нужна усиленная молитва, сторонники ПЦУ развлекаются на территории храма своими привычными методами: провоцируют людей, включают музыку, умышленно мешают молиться другим людям», — говорится в сообщении.

На просьбу прихожан прекратить беспредел люди в военной форме ответили грубостью и бранью. Тогда верующие вызвали полицию, и сотрудники правоохранительных органов предложили написать заявление.

Лишь когда музыкальная колонка злоумышленников вышла из строя, священник смог начать литургию.

«Людей, которые устроили провокацию, неоднократно видели на подобных мероприятиях не только в Дрогобыче, но и в других городах. Создается впечатление, что существует заказнная группа, целью которой является препятствование деятельности УПЦ во Львовской области», — отмечают прихожане собора преподобного Иова Почаевского.