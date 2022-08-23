В Киеве зафиксирована сильная вспышка коронавируса

Главное: Коронавирус в Киеве набирает обороты. Люди стали болеть чаще.

Детали: В Киеве фиксируется вспышка коронавируса. Как поведала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, люди стали болеть в три раза чаще.

Так, на прошлой неделе (15-21 августа) зафиксировали 956 случаев заразы, а неделей ранее было лишь 316 больных.

Чиновник говорит: «На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук».

Она добавила: «Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности рядом».

В тему: Жители Киева стали тяжелее болеть коронавирусом.