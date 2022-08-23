Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 45 550 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 45 550 солдат. Уничтожен 1 921 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 23 августа.

Сообщается, что погибли уже 45 550 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 921 танк, 4 238 боевых бронированных машин, 1 033 артиллерийские системы, 266 реактивных систем залпового огня, 146 средств ПВО, 234 самолета, 198 вертолетов, 817 БПЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 150 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 99 единиц специальной техники.

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