США призвали сограждан покинуть территорию Украины

Главное: США призывают своих сограждан покинуть Украину. Повышенная угроза ракетных ударов.

Детали: Посольство США в Украине обратилось к своим согражданам. Их призывают покинуть территорию нашей страны.

Как отмечается, связано это с повышенной угрозой ракетных ударов.

Информируется: «Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни».

Сообщается: «Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно».

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