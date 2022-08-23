США призвали сограждан покинуть территорию Украины

Главное: США призывают своих сограждан покинуть Украину. Повышенная угроза ракетных ударов.
Детали: Посольство США в Украине обратилось к своим согражданам. Их призывают покинуть территорию нашей страны.
Как отмечается, связано это с повышенной угрозой ракетных ударов.
Информируется: «Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни».
Сообщается: «Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно».
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