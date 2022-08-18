Стало известно, будут ли наказывать врачей, работающих в оккупации

Главное: Врачей, работающих в оккупации, не будут наказывать. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что оказание медпомощи в больницах на временно захваченных территориях не приравнивается к коллаборационизму.

Детали: На временно оккупированных территориях остались украинские медики, которые работают в больницах и оказывают помощь населению. Это не будет считаться коллаборационизмом, заявил в интервью РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано — это можно считать коллаборационизмом», — сказал Ляшко.

По его словам, сотрудничеством с оккупантами также не будет считаться работа под руководством людей, которых в учреждения здравоохранения назначили россияне.

«Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество — это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный „департамент здравоохранения“ и поддерживает оккупантов — тогда, понятно, что это сотрудничество», — уточнил министр.

Он также напомнил, что Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения медицинская помощь оказывается всем, кто доставляется в учреждения здравоохранения.

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