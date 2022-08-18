Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 44,3 тысячи солдат

Главное: Россия потеряла в войне 44,3 тысячи солдат. Уничтожено 1 889 танков.
Детали: Война в Украине продолжается. Данные о потерях россиян на четверг, 18 августа, приводит Генштаб ВСУ.
Сообщается, что уже погибли 44,3 тысячи солдат.
Информируется также о таком уроне РФ: 1 889 танков, 4 179 боевых бронированных машин, 1 010 артиллерийских систем, 265 РСЗО, 136 средств ПВО, 234 самолета, 197 вертолетов, 793 беспилотника оперативно-тактического уровня, 190 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 061 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 93 единицы специальной техники.
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