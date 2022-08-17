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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о смысле христианского подвига

Предстоятель УПЦ рассказал о смысле христианского подвига

Александра Кудрявцева
17.08.22 20:08
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Предстоятель УПЦ рассказал о смысле христианского подвига

Главное: Любовь к ближнему, покаяние и искренняя молитва помогает приблизиться к Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Проводить свою жизнь в покаянии, молитве, любить друг друга, терпеть друг друга, прощать друг друга. В этом есть смысл христианского подвига: научиться любить Бога и ближнего как себя. И человек, который достигает этой степени душевного совершенства, начинает еще на земле жить небесной жизнью», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий объяснил, как очищение от греха изменяет человеческую природу.

«Человек должен готовиться к встрече с Богом, к вечной жизни. И эта подготовка осуществляется посредством поста и молитвы, когда человек очищает себя от всякой скверны плоти и духа. Так человек очищает себя от греха, который есть душевной болезнью, уничтожающей человека.

Грех внешне привлекателен, но, по сути, это яд! Разной силы, но это яд. Он отравляет человека. Один яд убивает человека за несколько лет или дней, а другой дольше действует на человека. Но все равно, грех причиняет человеку смерть. А Божья благодать — это благодать жизни. И благодать Божия обретается постом и молитвой. И когда человек наполняет свою душу благодатью Божией, то ему легко жить в любых условиях, в любом состоянии», — объяснил Блаженнейший.

Он обратил внимание, что благодать Господня дает силы жить достойно.

«Человек может быть богатым, может быть бедным, может быть ученым или нет, может быть больным или здоровым, старым или молодым — неважно. Если человек имеет в себе благодать Божию, то такому человеку легко жить. И никакие препятствия, трудности, проблемы жизни не могут вывести человека из человеческого образа. Он не теряет человеческого достоинства», — подытожил Предстоятель.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили 8-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

В тему: Торжества в Киево-Печерской лавре: Митрополит Онуфрий 8 лет Предстоятель УПЦ — репортаж

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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